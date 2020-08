La rapallese Anna Ruggeri nel team azzurro Children in Austria

Rapallo. Una nuova e importante soddisfazione per Horse Club Rapallo. Una giovanissima amazzone parteciperà, convocata dal capo equipe Piero Coata, al CSI0 che si svolgerà a Lamprechtshausen in Austria dal 10 al 13 settembre

Anna Ruggeri, a soli 12 anni in sella a Dakota ed Arco, farà parte della squadra che scenderà in campo per il team children per l ‘Italia seguita dal tecnico federale Graziano Rodinetti.

Importante anche ricordare che Anna talentuosa amazzone è costantemente seguita dai Suoi inizi da Nicola Rodinetti e Nicole Cepollina istruttori e tecnici federali del centro Horse Club Rapallo un nuovo successo che il centro ed i suoi giovani istruttori hanno ottenuto con costanza e serietà quotidiana!

Horse Club Rapallo ringrazia Graziano Rodinetti, Nicola Rodinetti e Nicole Cepollina con HCR per questo risultato di grande prestigio.