La Pro Recco inizia la preparazione per il nuovo campionato

L’ultima volta che la Pro Recco si era riunita era il 9 marzo. Di lì a poco il lockdown avrebbe stoppato la stagione di tutta la pallanuoto e dello sport in generale. A distanza di cinque mesi e mezzo la Pro Recco torna ad allenarsi in vista della stagione 2020/21. I recchelini si trovano in Sardegna per due settimane di preparazione al Geovillage Sport & Wellness Resort di Olbia.