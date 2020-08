La polizia locale cerca funzionari: bando di concorso per 38 posti a tempo indeterminato

Genova. Scadrà a fine agosto, esattamente il 27, il termine ultimo per rispondere al bando pubblicato dal Comune di Genova, per l’assegnazione di 38 incarichi full time con contratto a tempo indeterminato da funzionario della Polizia Locale.

Il bando è stato pubblicato in questi giorni sul sito del comune, dove sono presenti tutti i documenti necessari per conoscere requisiti, termini e prove di selezione. A questo link sono presenti tutti i documenti necessari per rispondere alla domanda.

E’ necessaria la laurea: “Appartengono a questo profilo i lavoratori che, nell’ambito delle competenze e delle funzioni attribuite alla Polizia Municipale, svolgono attività di tipo gestionale, con correlata assunzione di responsabilità professionale nella programmazione, gestione e sviluppo dei servizi di Polizia locale e di sicurezza urbana e delle risorse assegnate; l’attività svolta può prevedere la direzione di unità operative, il coordinamento di altri lavoratori, con responsabilità, oltreché dei risultati delle attività direttamente svolte,

anche di quelle del personale coordinato e di procedimento; l’attività può comportare inoltre l’attuazione di piani d’intervento anche in situazioni di criticità operativa che richiedano autonomia e orientamento al risultato”.