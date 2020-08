La Genova Calcio conferma Leonardo Serinelli e prende Daniel Di Francesco

Genova. Novità di calciomercato, in varie categorie.

In Eccellenza l’Asd Genova Calcio comunica che Leonardo Serinelli, centrocampista con esperienze importanti in società quali Sampdoria, Tuttocuoio, Ligorna e Rignanese, viene confermato dopo l’ottima stagione con i colori biancocrociati. Inoltre, ha reso nota l’acquisizione di Daniel Di Francesco (nella foto), terzino, cresciuto nel Moreland Zebras a Melbourne, in Australia, e con esperienze in Italia in Athletic Club, Genoa e Virtus Entella. Altri due importanti tasselli per la squadra di mister Beppe Maisano.

In Promozione la Praese comunica il ritorno di Sacha Fedri. Il forte attaccante classe 1990 torna in gialloverde dopo due stagioni, una al Borzoli e l’ultima ad Arenzano. Recuperato al 100% dopo l’infortunio che lo ha tormentato, sarà un altro elemento importante nella rosa di mister Carletti. Ufficiale anche l’arrivo di Luca Farci, classe 2002, proveniente dal Savona, che può ricoprire più ruoli sia in difesa che a centrocampo.

In Prima Categoria il Mignanego ha reso noto di essersi assicurato per la stagione sportiva 2020/2021 le prestazioni calcistiche del difensore Yacoubi Oualid, del centrocampista Carlo Trimarchi, entrambi provenienti dal progetto atletico, e dell’attaccante Luca Galluzzo, ex San Cipriano.