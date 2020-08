La Corea del Sud potrebbe approvare ufficialmente la tecnologia Blockchain

Il governo sudcoreano sta facendo del suo meglio per abbracciare la tecnologia blockchain in diverse iniziative. La banca nazionale della nazione sta esaminando le prospettive di un contante computerizzato da una banca nazionale. Inoltre, diversi servizi governativi devono ricevere funzionalità di prova riconoscibili decentralizzate all’interno dei loro quadri attuali. L’infrastruttura sanitaria del paese che coinvolge cliniche di emergenza, organizzazioni farmaceutiche e le strutture di ricerca e sviluppo stanno cercando di utilizzare la tecnologia blockchain.

Molti altri bracci del governo stanno anche cercando di facilitare la blockchain, ma il settore medico sembra pronto a introdurlo. Pertanto, diamo un’occhiata a questo aspetto nelle seguenti sezioni.

L’assistenza sanitaria può essere il primo settore: tutti hanno capito che la blockchain può supportare il business clinico. Se si deve credere ai BitcoinEra, applicare la struttura di somministrazione della blockchain alle imprese convenzionali non è molto difficile, ma potrebbe essere necessario eseguire test su larga scala prima di poterlo applicare nella vita di tutti i giorni. Il governo sudcoreano sta sostenendo l’innovazione della blockchain e sta facendo alcune idee di prova per trovare un metodo appropriato per associare la blockchain all’attuale quadro sanitario. Il Ministero della Scienza e delle TIC del Paese e la sua Agenzia nazionale di promozione del settore IT hanno iniziato le iniziative di verifica blockchain nel 2019.

Covid-19 sta ritardando i piani – Mentre i governi a tutto campo combattono con le ramificazioni umane della pandemia di coronavirus, le loro preoccupazioni sono costantemente passate da numerose infezioni e condizioni all’ulteriore preoccupazione schiacciante di gestire la pandemia. In ogni caso, dietro tutta la confusione, le organizzazioni governative stanno facendo notevoli passi avanti. Stanno usando l’innovazione per indagare e reagire alle difficoltà che condizioni come il diabete e le infezioni cardiovascolari insorgono sulle infrastrutture dei servizi sanitari e dei cittadini.

Può essere una risposta adeguata – Gli esperti che lavorano negli uffici sanitari devono dipendere da programmi e apparecchiature per PC vecchi e obsoleti che possono essere incompatibili con i servizi medici in rapida evoluzione. Questo è il luogo blockchain e le forme crittografiche di base del denaro che lo aiutano possono assumere un lavoro. Ha risposte decentralizzate per gli uffici che dipendono da dati chiari, esatti di giorno in giorno per trattare i loro pazienti. In Corea del Sud, questa nuova innovazione viene attualmente utilizzata per creare una fase di libreria di informazioni basata su blockchain. Può aiutare in oltre 11 milioni di persone che soffrono degli effetti negativi di cattive condizioni di salute, come il diabete e le malattie cardiovascolari.

Le malattie che durano tutta la vita possono essere gestite facilmente – Condizioni come il diabete paralizzano le sue vittime ed è sempre necessario fare affidamento su trattamenti e trattamenti continui per mantenere il disturbo sotto controllo. La International Diabetes Foundation valuta che a partire dal 2019 463 milioni di persone subiranno gli effetti negativi del diabete, mentre la Corea del Sud avrà più di 5 milioni di persone che potrebbero dover affrontare la condizione. Molte cliniche mediche e strutture di ricerca dipendono da database centralizzati per facilitare le informazioni. È una tecnica che rende praticamente difficile seguire l’utilizzo e il controllo dei volumi normalmente giganteschi di informazioni raccolte dai fornitori di servizi medicinali.

Blockchain può intervenire qui per gestirli in modo più efficiente. L’uso della blockchain nella richiesta e nella memorizzazione di una così grande quantità di informazioni porterà infine all’efficacia del personale dei servizi medici. Significherà inoltre che potranno quindi esercitare la loro opzione di investire più energia sui loro pazienti che contano di più.

Le cose stanno andando avanti: la Corea del Sud ha approvato nuove linee guida relative alle informazioni che saranno attuabili a dicembre. Quando vengono applicate le linee guida, possono aver luogo più partnership per esaminare i vantaggi della blockchain per la gestione dei dati e una maggiore capacità. Gli attuali framework di gestione dei dati non consentono alle organizzazioni di gestire le informazioni in modo efficiente, poiché non sono in grado di tracciare l’accesso ai dati o il loro utilizzo. Quindi, si ha la sensazione che l’archiviazione e la gestione dei dati possano essere avvantaggiate e migliorate utilizzando la blockchain.

Con il supporto del governo, l’introduzione della blockchain in Corea del Sud non è molto lontana, ma il paese si sta preparando a riconoscere se gli individui sono pronti a riconoscere questa nuova struttura in attività specifiche. Nessuno deve essere il primo a farlo e ad affrontare la sfida, tuttavia, l’adozione da parte di organizzazioni promotrici significa che il paese è solo un passo lontano dal ricevere e sperimentare l’innovazione blockchain che può rivoluzionare completamente le sue attività e l’intera economia.