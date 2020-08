Incidente sul lavoro a Moneglia, tecnico muore folgorato mentre ripara un ripetitore

Moneglia. Infortunio mortale sul lavoro a Moneglia, in zona Figarolo, presso l’impianto di ripetitori della Rai. Un tecnico, per cause non ancora accertate, è rimasto folgorato da una scarica elettrica.

Alcuni colleghi hanno dato l’allarme e sul posto sono giunti i volontari della Croce Azzurra, i sanitari del 118 ed i vigili del fuoco. Vista la gravità della situazione sul posto era giunto anche l’elicottero “Drago” per provare a salvare l’uomo, rimasto infortunato in una zona molto impervia.

Ma le ferite riportate sono state troppo gravi e l’intervento dei medici non è servito a salvargli la vita. Sul posto si sta recando anche il magistrato di turno per avviare le indagini sull’incidente.