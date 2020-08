Incidente nelle gallerie di Moneglia, due feriti e strada temporaneamente chiusa

Sestri Levante. Due persone, marito e moglie, sono rimaste ferite in modo grave durante un incidente stradale avvenuto intorno all’ora di pranzo all’interno delle gallerie tra Moneglia e Sestri Levante.

L’auto sulla quale si trovavano è finita contro una delle pareti del tunnel, probabilmente perché il conducente ne ha perso il controllo, ma la dinamica di quanto è accaduto è ancora da chiarire.

I due, residenti a Moneglia, sono stati ricoverati all’ospedale San Martino di Genova in codice rosso per politrauma dopo essere stati soccorsi dal 118, dall’automedica e dai militi della Croce rossa di Riva Trigoso. Per trasportarli in ospedale è stato necessario l’intervento dell’elicottero Drago dei vigili del fuoco.

Pesanti i disagi alla circolazione, con le gallerie chiuse durante le operazioni da parte dei soccorritori e poi per la bonifica della sede stradale.