Incidente nella notte in Val Trebbia: auto contro un muro, quattro ragazzi in ospedale

Fontanigorda. Due ragazzi e due ragazze in ospedale, per fortuna senza ferite gravi ma con una buona dose di paura. È il bilancio di un incidente avvenuto questa notte nei pressi di Fontanigorda, in Val Trebbia, nell’entroterra di Genova.

I ragazzi stavano percorrendo la strada provinciale 17 che collega il paese al fondovalle quando, per cause ancora da chiarire, la loro auto è finita contro un muro nei pressi di una curva riportando diversi danni. Erano all’incirca le due di notte.

Subito sono accorsi sul posto i militi del 118, l’automedica, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. I giovani, tutti di età compresa tra i 20 e i 25 anni, sono riusciti tuttavia a lasciare l’abitacolo della vettura senza bisogno di aiuto. Sono stati portati tutti e quattro all’ospedale San Martino in codice giallo, di media gravità. Nessuno di loro rischia la vita.