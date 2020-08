Incidente al bivio con la A26: lunghe code sulla A10 in entrambe le direzioni

Genova. Code questa mattina sulla A10 per un incidente al Bivio con la A26. L’incidente ha coinvolto un mezzo pesante, finito di traverso e due auto.

Non ci sono feriti, ma la presenza del mezzo – ora rimosso – ha provocato code in entrambe le direzioni sulla A10. sul posto la polizia stradale e personale di Aspi.

Al momento si registrano code di 3 chilometri da Arenzano verso Genova e altrettanti da Pegli verso ponente che dovrebbero essere tuttavia in via di risoluzione. Lunghe code anche in A26 da Masone fino allo svincolo.

Attualmente, nel tratto interessato, il traffico transita su una corsia – fa sapere autostrade per l’Italia e si registra 1 km di coda; si registrano ripercussioni al traffico in A10 Genova-Savona con code di 10 km tra Varazze e il bivio A26 in direzione Genova e con 4 km di coda tra Pegli e il bivio con A26 in direzione Savona.

A causa del maltempo invece diversi allagamenti in A7 verso Ronco Scrivia e in A10 verso Pegli.