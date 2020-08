Genova. Un incendio in appartamento è divampato questa mattina, intorno alle 11e30, in un palazzo di via San Bernardo, nel centro storico di Genova. Il civico interessato è stato il numero 17. Tutto il palazzo è stato evacuato per sicurezza, trenta famiglie sono scese in strada, ma potrebbero rientrare a breve.

L’incendio è stato spento nei giro di poco tempo ma l’intervento dei pompieri non è stato semplicissimo. Trattandosi di una strada molto stretta i mezzi dei vigili del fuoco sono stati portato il più vicino possibile e poi gli operatori si sono mossi utilizzando le pompe dell’autobotte come prolunghe.

di 7 Galleria fotografica Rogo appartamento via San Bernardo









Il rogo si è sviluppato all’interno di un’abitazione al primo piano dove vivevano, hanno raccontato altri residenti, “stranieri abusivi” in condizioni igieniche precari, una situazione già da tempo segnalata alle forze dell’ordine dagli inquilini degli altri appartamenti.

Sul posto anche polizia di stato e polizia locale. Non si sono registrati feriti o intossicati. Il cavedio del palazzo è stato interdetto, già transennato anche per la caduta di calcinacci.

Una colonna di fumo si è alzata sul centro storico visibile anche dal porto antico e dalla zona di San Benigno e Di Negro.