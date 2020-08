Incendio a Torriglia, due appartamenti a fuoco: evacuata intera palazzina

Torriglia. Paura nel primo pomeriggio a Marzano, frazione di Torriglia, per l’incendio divampato in una palazzina di tre piani. Due appartamenti sono andati a fuoco, per cause ancora da chiarire.

È successo poco prima delle 15. Il rogo ha interessato il tetto e i due piani superiori dell’edificio. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Genova Est, un’autoscala, un’autobotte e il carro autoprotettori.

Tutti gli abitanti sono stati evacuati e grazie all’intervento tempestivo dei pompieri non si registrano né feriti né intossicati.