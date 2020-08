Il maltempo blocca l’Entella che si consola con due nuovi arrivi

Continua il lavoro della Virtus Entella a Ronzone, anche se la società biancoceleste non è rimasta immune dall’ultima ondata di maltempo che ha colpito l’Italia settentrionale costringendo i liguri ad annullare l’amichevole dello scorso sabato contro il Sudtirol. Nel frattempo, però si allarga la truppa chiavarese che ha accolto due nuove innesti nelle scorse ore.

Alla corte di Tedino arriva un nuovo portiere, di scuola Sassuolo, Alessandro Russo, classe 2001 che arriva in prestito dalla società emiliana. Per il centrocampo invece dal Milan arriva Marco Benvenuto, di un anno più “anziano” rispetto a Russo, anch’egli a titolo temporaneo. Importante accordo commerciale intanto della Virtus Entella che ha rinnovato fino al 2022 la partnership con Adidas come sponsor tecnico. Le famose tre strisce del colosso tedesco resteranno quindi sulle divise chiavaresi. Contestualmente nei prossimi giorni saranno presentate le maglie per la stagione 2020/21.