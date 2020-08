insieme

Il Ferragosto solidale di Sant’Egidio: oggi il pranzo nella basilica della Nunzia

Dalle 16.30 alle 19 in p.zza Santa Sabina, 2, distribuzione dei pasti per senza dimora e famiglie in difficoltà

Più informazioni su ferragosto

ferragosto Sant'Egidio

Sant'Egidio Genova