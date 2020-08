Cogoleto. Il centrocampista Alessio Canton e l’esterno Marco Revello, entrambi classe 2000, sono i primi due acquisti del Città di Cogoleto.

La società del presidente Carlo Schelotto mette a disposizione di mister Francesco Travi due giovani dal profilo interessante, che nella scorsa stagione hanno maturato esperienze importanti tra le fila della Praese.

“La società ringrazia Marco Parodi, direttore sportivo del Serra Riccò e Giovanni Corradi, presidente del Granarolo, per aver agevolato le trattative”.

Di seguito le prime impressioni dei neo giocatori cogoletesi.

“Sono contento di essere arrivato in una società seria e una piazza importante come Cogoleto – afferma Alessio Canton – darò il massimo per ripagare la fiducia concessami”.

“Sono felice dell’opportunità offertami dal Città di Cogoleto e spero di ripagare l’interesse mostrato nei miei confronti con prestazioni all’altezza – dichiara Marco Revello – non vedo l’ora di iniziare a giocare e di conoscere i miei nuovi compagni”.