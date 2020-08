Il “Centro Per Non Subire Violenza” resta aperto anche in agosto per aiutare le donne in pericolo

Genova. Il Centro Per Non Subire Violenza rimane aperto nel mese di agosto. Per poter avere un appuntamento su Genova contattare i seguenti numeri 010/2461716-5 e 393/9712414 con i seguenti orari dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 e il venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00 e su Recco contattare il numero 334/6030961.

Il centro sta lavorando in sicurezza ricevendo su appuntamento e continuando a seguire le donne anche attraverso le piattaforme on line.

“Dal 10 giugno (giorno riapertura del Centro Antiviolenza) al 31 luglio abbiamo svolto 224 colloqui individuali di sostegno psicologico e consulenze legali civili/ penali in presenza. Da marzo a luglio abbiamo effettuato 738 colloqui di sostegno psicologico e consulenze legali da remoto, seguendo 201 donne di cui 137 donne che per la prima volta hanno contatto il Centro Antiviolenza”, rendono noto i gestori.

“Grazie alle volontarie e alle dipendenti riusciamo a garantire anche nel mese di agosto l’apertura del Centro antiviolenza – spiega la presidente Elisa Pescio -. In questa estate particolare, dopo il lockdown per emergenza sanitaria, che ha costretto ad una convivenza forzata con aumento delle situazioni di pericolo abbiamo ritenuto importante poter garantire le nostre attività in presenza, soprattutto per la gestione delle urgenze”

Il Centro ha ripreso ad organizzare attività di promozione, di sensibilizzazione e d’ informazione, ed è possibile prenderne visione sulle nostre pagine facebook (Per Non Subire Violenza – da Udi) e Instagram (pernonsubireviolenza) e sul sito (www.pernonsubireviolenza.it).

E’ possibile sostenere le attività del Centro Per Non Subire Violenza, attraverso il 5x mille inserendo il nostro codice fiscale nella dichiarazione dei redditi 95060250107.