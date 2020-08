Il capogruppo Fdi alla Camera Lollobrigida in visita all’ospedale Gaslini

Genova. Francesco Lollobrigida, con il capogruppo in Regione Liguria Matteo Rosso ed il vicesindaco di Genova Stefano Balleari, in visita all’Ospedale Gaslini prima di presenziare, per Fratelli d’Italia, alla cerimonia di inaugurazione del Ponte di San Giorgio.

Si conclude domani con la visita all’ospedale Gaslini di Genova e la presenza alla cerimonia di inaugurazione del Ponte di San Giorgio, la tre giorni Ligure del capogruppo alla Camera dei deputati di Fratelli d’Italia Francesco Lollobrigida, una vista a quella che è a tutti gli effetti un’eccellenza di Genova e della Liguria.

L’ospedale Gaslini è da sempre un punto di riferimento nazionale per la medicina pediatrica, ancora pochi giorni fa è stato compiuto un intervento, per la prima volta in Italia, di microchirurgia su di un bambino di soli 18 mesi affetto da una gravissima forma invalidante di epilessia.

“Volevo portare Francesco Lollobrigida a vedere una delle tante eccellenze sanitarie della nostra regione” così commenta il consigliere regionale e commissario regionale del partito Matteo Rosso che, da sempre legato al mondo sanitario, ha organizzato la visita e prosegue “nelle sue numerose visite a Genova e nella Liguria non avevo mai portato il nostro capogruppo alla Camera a visitare il Gaslini che è un Ospedale molto caro ai genovesi e ai liguri dato che ha salvato la vita a molti bambini della nostra città e non solo”. Nella visita saranno accompagnati dal vicesindaco di Genova Stefano Balleari.