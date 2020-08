Il canottaggio azzurro parla ancora genovese

Continua il buon momento del canottaggio ligure che festeggia ancora una convocazione in azzurro per alcuni dei suoi atleti. Nello specifico sono le categorie Under 23 con Edoardo Rocchi, in forza alla Speranza Pra’ che sarà protagonista nella coppia maschile. Chiamata anche per Alessandro Bonameta della Sportiva Murcarolo, e per il tecnico Giulio Basso del Rowing Club Genovese, che dopo avere diretto la Junior femminile, si dedicherà ai ragazzi.

Già sicura di essere presenti agli Europei di Duisburg di settembre è Sofia Tanghetti del Rowing Club. Per lei, già campionessa mondiale di categoria, è stata fondamentale la vittoria nella selezione insieme alla lombarda Isabella Mondini con la quale sarà in acqua i prossimi 5 e 6 settembre per cercare di imporsi anche a livello continentale.a