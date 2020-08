Casarza Ligure. Ieri sera, in amichevole, successo per 6-0 del Campomorone Sant’Olcese sul Little Club James, squadre che disputeranno rispettivamente l’Eccellenza e la Promozione. A segno due volte ciascuno Piacentini e Bortolai, una D’Amoia e Gandolfo. Sul campo di Begato 9 è stato osservato un minuto di silenzio in memoria di Paolo Vignolo.

Ulteriore rinforzo per il Casarza Ligure, in vista del prossimo campionato di Prima Categoria. I granata potranno disporre di Marco Giuntoni. Classe 1996, con un passato in Serie D con lo Sporting Recco e in Promozione con il Real Fiumaretta, nella scorsa stagione militava nel Follo San Martino dell’attuale mistre del Casarza Andrea Cervia.

In Seconda Categoria, il Segesta Sestri Levante ha preso Gabriele Gianelli (portiere, classe 2000, dalla Lavagnese), Giacomo Perazzo (portiere, classe 1988, dallo Sporting Club Aurora), Andrea Massa (difensore, classe 1986, dal Valle 2015), Giacomo Massa (centrocampista, classe 1989, dal Valle 2015), Alessandro Iezzi (centrocampista, classe 1989, dal Valle 2015), Alessandro Brugo (centrocampista, classe 2000, dal Rapid Nozarego), Giovanni Martorana (centrocampista, dal Casarza Ligure), Lorenzo Turcato (attaccante, classe 1994, ex Rupinaro Sport). Per il reparto offensivo confermati Giacomo Borinato e Andrea Monteverde.

Ion Turcanu, difensore classe 1992, è passato dal Segesta Sestri Levante allo Sporting Club Aurora. Simone Pasticcio, ex giocatore del Segesta Sestri Levante, allenerà la Panchina.

Per quanto riguarda le giovanili, l’Asd Borgoratti comunica che alla guida della leva Allievi 2004 quest’anno ci saranno i mister Bruno Cavalcoli ed Alessandro Filippone.

In ambito Juniores, vittoria in amichevole del Molassana Boero per 3-2 sul Campomorone Sant’Olcese; per gli sconfitti reti di Lo Giudice e Fernandez.

Nelle foto: Campomorone Sant’Olcese e Little Club James schierate a centrocampo, la presentazione di Marco Giuntoni, la presentazione di Bruno Cavalcoli ed Alessandro Filippone, gli Juniores del Campomorone Sant’Olcese