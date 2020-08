Il 16 agosto serata in piazzetta a Portofino: musica jazz tra Liguria e sonorità brasiliane

Portofino. La musica jazz quest’anno sbarca in piazzetta a Portofino. Appuntamento domenica 16 agosto alle 21 con “Jazz and Saudade Experience”, un sestetto ligure che proporrà un viaggio musicale sotto le stelle da Gershwin a Jobin in una cornice d’eccezione

Alla voce Alessandra Cabella che da anni approfondisce lo studio del fado e della bossa nova. Canta in diverse formazioni, dal più essenziale duo voce e contrabbasso a sestetti con più fiati e ritmica. Ad accompagnarla il clarinetto di Alfredo Ferrario e la tromba di Fabrizio Cattaneo, due talentuosi artisti che spesso si trovano invitati su palchi nazionali e internazionali e in trasmissioni televisive.

E poi al pianoforte Bruno Sartore noto per la raffinatezza del suo tocco, alla tromba Fabrizio Ciacchella che per un anno ha suonato come musicista di strada a Parigi, incrociando le sue note con quelle di giovani jazzisti americani ed europei. E infine, Matteo Pinna, giovane e già solido batterista professionista, formatosi al Conservatorio di Genova.

L’accesso è libero, nel rispetto delle normative anti-contagio.