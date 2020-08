Furti di rolex con la “tecnica dell’abbraccio” nel Tigullio: due arresti

Sestri levante. Si erano specializzati, e non sono certo gli unici, nella ormai nota tecnica “dell’abbraccio” per sfilare orologi preziosi dai polsi delle loro vittime. Ma dopo le indagini successive a un colpo messo a segno a Lavagna lo scorso 31 luglio i carabinieri di Sestri Levante li hanno arrestati: si tratta di una coppia di ladri romeni di 34 e 35 anni.

Dalle indagini è emerso che i due raggiungevano i posti a bordo della loro macchina e studiavano le vittime. Una volta individuata, la donna si presentava all’anziano con la scusa di cercare un lavoro e dopo l’abbracciava sfilandogli l’orologio. L

a ragazza lasciava un biglietto di carta con un falso nome e un finto numero di cellulare. I carabinieri hanno iniziato a visionare le telecamere della zona fino a individuare i due a Fauglia, comune dell’entroterra pisano. Per gli inquirenti i due avrebbero messo a segno tanti altri colpi, in particolare nel corso dei mesi estivi nelle zone di maggiore attrazione turistica in Liguria.