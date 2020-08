Fuga di gas in via Burlando a Genova, è la seconda in poche ore in Valbisagno

Aggiornamento ore 11,30: Iren comunica che la dispersione è già stata eliminata e i tecnici sono attualmente al lavoro per ripristinare il servizio. Attualmente i civici senza gas sono il 60 e 62 di Via delle Ginestre e il civico 2 5D di Via Burlando. Il ritorno alla situazione di normalità, salvo imprevisti, è previsto nel tardo pomeriggio.

Genova. Una grossa fuga di gas si è verificata poco dopo le 9 di questa mattina in via Burlando, sulle alture tra Staglieno e Manin.

Sul posto ci sono i vigili del fuoco e la polizia locale che ha chiuso la strada all’altezza del civico 26 e l’ha riaperta dopo pochi minuti Probabilmente si tratta della rottura di un tubo della rete principale. Al momento non sono stati evacuati palazzi.

Solo ieri un’altra fuga di gas aveva tenuto impegnati per ore i vigili del fuoco in Valbisagno sulla sponda sinistra all’altezza di Struppa. La strada era rimasta chiusa per un’ora e mezza

Notizia in aggiornamento