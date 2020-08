Valbisagno, fuga di gas all’altezza di Struppa: riaperta una corsia in direzione monte

Genova. Una fuga di gas si è verificata questa mattina all’inizio di via Pedullà, sulla sponda sinistra della Valbisagno, all’altezza del concessionario Toyota.

Sul posto ci sono i vigili del fuoco. Via Adamoli è stata chiusa dalla polizia locale in corrispondenza dell’istituto Doria di Struppa. A mezzogiorno è stata riaperta una corsia in direzione monte.

Al momento non risultano edifici evacuati.

Notizia in aggiornamento