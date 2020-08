Fratelli d’Italia lancia la “buona impronta” sulle spiagge, nel weekend gazebo in riva al mare

Genova. Giorgia Meloni lascia la “buona impronta” nelle riviere di Ponente e Levante. Questo fine settimana a Santa Margherita Ligure e a Cogoleto di scena sarà il tema dell’ecologia e della raccolta differenziata. Si tratta della nuova campagna di Fratelli d’Italia: a tutti coloro che si presenteranno con un rifiuto riciclabile, che sia vetro o plastica o carta non importa, verranno consegnate delle ciabatte da mare targate Fratelli d’Italia.

“Il nostro mare è un patrimonio, in Liguria abbiamo il record nazionale di bandiere blu, ben 32, con spiagge accoglienti e mari cristallini, ma tutto questo dobbiamo curarlo, preservarlo e far trovare alle future generazioni un mondo migliore di come lo abbiamo trovato noi – commenta il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Stefano Baggio – per questo stiamo portando in tutte le spiagge della Liguria e dell’Italia questo messaggio: possiamo fare tutti qualcosa per il nostro ambiente. Non servono grandi sforzi, basta che ognuno di noi abbia delle sane abitudini che ci consentono di preservare la nostra Terra”.

Nei gazebo ci saranno ad accogliere e a parlare con i cittadini i candidati di Fratelli d’Italia alle amministrative e regionali di settembre ed i dirigenti liguri di Fratelli d’Italia: sabato (Ferragosto) dalle ore 10 alle ore 13 a Santa Margherita Ligure presso la spiaggia del Sole e domenica dalle 10 alle 12 a Cogoleto da piazza Matteotti davanti all’ingresso alle spiagge.