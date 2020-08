Genova. Da sabato 29 agosto anche il capoluogo ligure vanterà un Emporio Fratelli Carli, per la gioia di tutti i buongustai e gli appassionati dei sapori mediterranei. Per la storica azienda olearia ligure, che dal 1911 vende per corrispondenza e consegna a domicilio i propri prodotti in Italia e all’estero, si tratta del 17° punto vendita in Italia, il secondo in Liguria, dopo quello di Imperia che era stato il primo della catena, situato presso la sede dello stabilimento.

L’Emporio apre nel cuore della Superba, in via San Lorenzo 48/50 R. Una scelta importante quella di rimanere in centro: per valorizzare il commercio di prossimità e, soprattutto in questo periodo, per puntare sulla rinascita della città. Nuovamente aperta ai flussi turistici, Genova, con l’Emporio Fratelli Carli potrà, infatti, offrire ai suoi visitatori la possibilità di portare a casa i sapori di Liguria passeggiando in pieno centro.

Foto 3 di 3





L’Emporio Fratelli Carli offrirà un vero e proprio viaggio nel gusto: vi si trovano non solo il celebre Olio Carli (di Oliva e Extra Vergine), ma tutti i prodotti e le conserve alimentari della tradizione gastronomica mediterranea come tonno, verdure sott’olio, olive, pesto e sughi pronti, torte salate con la verdura di stagione, salse, pasta fresca e secca, un’intera gamma Bio, vini, aceti, dolci e, per finire, cosmetici e saponi a base di olio di oliva.

L’esperienza di acquisto, oltre che piacevole, sarà sicura. All’ingresso vi saranno una colonnina con il gel sanificante per le mani (della linea cosmetica Mediterranea Fratelli Carli) e guanti monouso per tutti; è stato studiato un sistema per gestire i flussi e le distanze dei clienti nel percorso interno; simpatici indicatori spaziali a forma di oliva mostreranno come muoversi e dove fermarsi.

Per oltre un secolo Fratelli Carli ha basato il proprio modello di business sulla vendita per corrispondenza, intuendo che il rapporto diretto con la clientela e la possibilità di conoscere le preferenze di ogni acquirente sarebbero stati vincenti per i propri prodotti. Nell’ultimo decennio, a questo canale – che pur rimane fondamentale – l’azienda ha affiancato punti vendita fisici, dove incontrare nuovi consumatori e consentire loro di vivere un’esperienza completamente immersiva tra i valori e le peculiarità della marca.

Proprio la “libertà di scelta” del consumatore resta uno dei punti di forza dell’Emporio che offrirà una ampia varietà di servizi per fare la spesa: chi visiterà il negozio, potrà scegliere di portarla via con sé oppure di farsela recapitare a casa; sarà possibile prenotare telefonicamente i propri prodotti preferiti e concordare poi, anche in questo caso, il ritiro di persona o la consegna al proprio domicilio; inoltre, si potrà compilare un’apposita “lista della spesa” disponibile all’esterno del negozio, scegliendo, ancora una volta, di ritirare il sacchetto pronto alla cassa. Nuove e più veloci saranno anche le possibilità di pagamento: oltre ai contanti e alle carte, sarà infatti attivo il servizio Satispay, anche per chi decide di acquistare senza andare in Emporio.

Così commenta Claudia Carli, brand marketing manager di Fratelli Carli: “Genova per noi era un importante traguardo e averlo raggiunto quest’anno, potendo aprire in questa estate così particolare, ci rende orgogliosi oltre che felici. Durante il periodo del lockdown non ci siamo mai fermati e, anzi, siamo stati più che mai vicini ai nostri clienti; la nuova quotidianità non ci ha impedito però di continuare a pensare al futuro e a portare avanti gli impegni aziendali, gli investimenti, i progetti. Oggi è un gran bel giorno per noi e confidiamo che lo sia anche per la città.”

Il nuovo Emporio Fratelli Carli in Via San Lorenzo 48/50 sarà aperto con i seguenti orari:

lunedì dalle 15 alle 19.30, dal martedì al sabato dalle 10 alle 19.30.

Telefono: 010 2091826 – email: emporio.genova@oliocarli.it

Fratelli Carli è la storica azienda olearia ligure che dal 1911 vende per corrispondenza e consegna a domicilio i propri prodotti in Italia e all’estero. Da sempre attenta a progetti di sostenibilità, è stata la prima realtà produttiva in Italia dal 2014 ad essere riconosciuta come “Benefit Corporation”, tra le imprese che dimostrano di avere un impatto positivo sull’ambiente, le risorse umane e su tutti gli stakeholder. Interamente controllata dalla famiglia fondatrice, oggi alla IV generazione, l’azienda offre oli di oliva, conserve alimentari della tradizione ligure e tipicità della gastronomia mediterranea. Conta 300 dipendenti, 140 automezzi per le consegne, oltre 1 milione di Clienti nel mondo e 17 Empori in Italia (Imperia, Milano- via Ponte Vetero, Monza, Como, Varese, Orio al Serio, Pavia, Torino, Cuneo, Alessandria, Novara, Padova, Piacenza, Bologna, Aosta, Milano- via Marghera e ora Genova). www.oliocarli.it.