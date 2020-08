Genova. Uno store dedicato alla vendita dal dettaglio dei proprio prodotti esclusivi, nel cuore del centro storico, turistico ma non solo, della Superba. Questa la scommessa di Fratelli Carli, che a fine agosto apriranno il loro emporio genovese in via San Lorenzo.

Una scelta, quella di scommettere su Genova che sembra “geograficamente” naturale, ma che non così scontata dal punto di vista del business: la città è in sofferenza, a causa dell’emergenza viabilità legata alla manutenzione delle infrastrutture, il cui tessuto economico è stato messo a dura prova dalla recente pandemia.

Lo store genovese arriva dopo una “stagione” di ampliamento della presenza territoriale dell’azienda simbolo dell’olio ligure, famosa in tutto il mondo anche per la modalità esclusiva di vendita tramite corrispondenza: una modello economico che ha preceduto i tempi della vendite on line di diversi decenni, ma che con l’apertura dieci anni fa dell’Emporio di Imperia, dove l’azienda è nata nel 1911, ha visto una nuova fase, con decine di spazi vendita in Europa e nel resto del mondo.

Ora tocca a Genova: il negozio, settanta metri quadri di esposizione di tutti i prodotti dell’azienda, olio di oliva extravergine, olive, conserve e tonno sottolio, ma anche vini, ace- to, pasta fresca e secca, sale e una vasta gamma di prodotti bio, anche legati alla cosmesi, radicati nella tradizione ligure, si troverà a pochi passi dalla cattedrale e dal porto antico, a disposizione di turisti e genovesi.