Foce, senzatetto trovato morto in strada vicino a piazza Rossetti: partite le indagini

Genova. Il corpo di un uomo è stato trovato questa mattina in una via vicino a piazza Rossetti, esattamente in via Citerni, nei pressi di via Rimassa.

L’uomo, un senzatetto di origine ungherese sulla sessantina, era solito frequentare i portici della zona per trovare rifugio e riparo, come tanti altri.

Sul posto le forze dell’ordine e la polizia locale: scattate le indagini di rito per capire le cause del decesso.