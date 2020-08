Foce, maxi furto in un appartamento: bottino da oltre 15 mila euro

Genova. Furto con maxi bottino nei giorni scorsi nel quartiere della Foce.

I ladri, approfittando delle ferie dei padroni di casa, hanno forzato la porta di ingresso e si sono introdotti in un appartamento di via della Libertà rubando ori e gioielli per oltre 15 mila euro.

Al rientro dalle ferie i proprietari, constatato il furto, hanno chiamato la polizia. Sul posto gli agenti delle volanti e la polizia scientifica per i rilievi. Indagini in corso.

