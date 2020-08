Genova. Novità di calciomercato, in differenti categorie.

In Eccellenza il Ligorna ha ufficializzato il ritorno di Federico Brusacà per la stagione sportiva 2020/2021. Il roccioso difensore, classe 1996, cresciuto nel settore giovanile del Genoa, torna a vestire la maglia biancoblù dopo l’esperienza al GhiviBorgo. Girovagando tra Toscana e Liguria, oltreché un’esperienza oltre oceano, vanta numerose presenze e reti in Serie D e Lega Pro.

In Prima Categoria il Mignanego ha preso altri due giocatori. Si tratta di Mattia Zangla, attaccante classe 1990 ex Bolzanetese Virtus, Sant’Olcese Cffs e Progetto Atletico e di Francesco Biggi, difensore classe 193 ex San Gottardo, Sampierdarenese e Ruentes.

Cinque nuovi arrivi per la Vecchiaudace Campomorone: Gabriele Tassone (centrocampista, classe 2000, dal Vallescrivia), Francesco Parodi (difensore, classe 2001, dal Little Club James), Alessandro Montecucco (attaccante, classe 1999, dal Serra Riccò), Alessio Migliaccio (centrocampista, classe 1994, dal Borgorapallo) e Matteo Montecucco (centrocampista, classe 1999, dal Serra Riccò)

In Seconda Categoria il Vecchio Castagna Quarto, grazie al lavoro del direttore sportivo Andrea Morasso, ha preso Giuseppe Terramagra (difensore, leva 1992, ex San Siro Struppa, Bargagli San Siro, Atletico Genova), Gabriele Leone (portiere, leva 1997, ex Rapallo, San Desiderio, Burlando, San Quirico Burlando), Matteo Ricordini (centrocampista, leva 1997, ex Athletic Club Liberi, San Desiderio, Bavari), Mattia Arcidiacono (difensore, leva 1994, ex Atletico Genova).

La Resistente ha comunicato l’acquisto di due atleti: Manuel Pretolesi (difensore, classe 1993, ex Atletico Quarto e San Martino) e Stefano Morelli (centrocampista).

Il Granarolo ha annunciato il ritorno nei quadri dirigenziali di Andrea Pace ed il nuovo allenatore della Juniores. Quest’ultimo sarà Alessandro Cristini, mister con un passato importante da responsabile del settore giovanile della Vallescrivia nella quale ha allenato diverse leve. Si unirà nello staff Giuseppe Losciale che, smessi gli scarpini a 43 anni, ha accettato con entusiasmo di rimanere con una nuova funzione tecnica di supporto alla prima squadra.

La prima squadra ha acquisito in prestito un giovane dell’Athletic Club Liberi, Federico Vannucci (classe 2001), oltre a Stefano Montecucco (difensore, ex Fegino e Cornigliano) e Luca Baggetta (difensore, leva 1990, ex Vecchio Castagna Quarto, Olimpia e Carignano).

Per quanto riguarda le giovanili, il Borgoratti ha annunciato il nuovo mister della leva 2005 Stefano Pignedoli e il suo collaboratore Carlo Delucchi.