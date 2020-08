Federica Gilardi è la nuova coordinatrice di Forza Italia ad Arenzano

Genova. E’ Federica Gilardi la nuova coordinatrice cittadina di Forza Italia ad Arenzano. La nomina è stata ufficializzata quest’oggi dal coordinatore provinciale del partito, Giorgio Tasso, d’intesa con il coordinatore regionale Carlo Bagnasco.

Federica Gilardi, con formazione universitaria legale, ha esercitato per lungo tempo attività imprenditoriale nel settore della ristorazione e bar ed ha maturato molti anni di esperienza nel settore commerciale e fiscale. Si è occupata più volte della realizzazione, anche formale e burocratica, delle campagne elettorali sul territorio. Ha una robusta competenza relazionale con le persone. Tra le sue passioni, quella per gli animali.

“Ringrazio il coordinatore provinciale Giorgio Tasso, che mi ha dato fiducia e che sarà per me un prezioso riferimento, per la sua esperienza sul campo e lungimiranza, per creare sinergie positive nella città di Arenzano. Ringrazio altresì per la fiducia accordatami il coordinatore regionale Carlo Bagnasco, i parlamentari liguri Giorgio Mulé, Roberto Bagnasco e Roberto Cassinelli e il capogruppo in Regione Claudio Muzio. Insieme faremo un grande lavoro per il bene della comunità”.

“Siamo certi che Federica farà un ottimo lavoro, in ragione della sua passione, preparazione e competenza. Darà un contributo importante per il rilancio del partito sul territorio”, affermano Carlo Bagnasco e Giorgio Tasso.