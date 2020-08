Entella, rescisso il contratto con il tecnico Boscaglia

Chiavari. La Virtus Entella comunica di aver rescisso il contratto con Roberto Rocco Boscaglia in scadenza nel giugno 2021.

“La società ringrazia l’allenatore e il suo staff (Filippi e Nastasi) per gli obiettivi sportivi raggiunti in questi due anni, centrando una straordinaria promozione in Serie B e ottenendo la permanenza nella categoria nell’ultima stagione. A loro l’augurio di un futuro professionale ricco di nuovi successi” scrive il sodalizio chiavarese.