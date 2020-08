Entella: ecco lo staff tecnico e sanitario

Inizia a prendere forma la nuova Virtus Entella di mister Bruno Tedino che ha portato con sé il proprio staff. Il suo vice allenatore sarà Carlo Marchetto, mentre Giuseppe Puleo è il preparatore atletico con Alcide Di Salvatore come collaboratore tecnico. Invariato invece il team legato ai portieri con Massimo Gazzoli preparatore ed Emanuele Tononi per il recupero infortunati. Infine Igor Graziani coadiuverà queste due ultime figure in tutto ciò che sarà necessario.

La società chiavarese ha poi annunciato l’entrata nello staff medico del Dott. Gianmaria Vassallo, specialista in medicina dello sport e fisiatria che per anni è stato responsabile sanitario sia di società di calcio che di altri sport.

Intanto si muove anche la squadra mercato della Virtus che ha raggiunto l’accordo con Filippo De Col per il prolungamento biennale del contratto. La firma dovrebbe arrivare entro venerdì