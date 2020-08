Genova. Ascensori trasparenti, una facciata di vetro, ambulatori e sale d’attesa. Prima picconata nel 2021. Fine dei lavori l’anno successivo. Un ulteriore passo verso la realizzazione della Casa della Salute della Valpolcevera e Valle Scrivia quello illustrato questa mattina nell’edificio ex Trucco di Genova Bolzaneto, sede del nuovo polo sanitario.

All’incontro – che ha posto al centro dell’attenzione il Piano di Progetto e il nuovo modello organizzativo di integrazione sociosanitaria – sono intervenuti il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, il Sindaco di Genova Marco Bucci e il Presidente del Municipio V Valpolcevera Federico Romeo.

di 9 Galleria fotografica Casa della Salute Bolzaneto progetto









“A pochi giorni dall’inaugurazione del nuovo Ponte Genova San Giorgio – afferma il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – credo che sia un segnale molto positivo essere qui oggi per presentare il piano di progetto della nuova Casa della Salute della Valpolcevera e della Vallescrivia, in un territorio che ha così fortemente sofferto negli ultimi anni. Con un investimento complessivo di 6,5 milioni di euro da parte di Regione Liguria, entro pochi anni i cittadini avranno un punto di riferimento in cui trovare le risposte ai loro bisogni sanitari, sociosanitari e sociali. Dopo aver aperto in questi anni il Palazzo della Salute di Pegli, la Casa della Salute di Voltri e, pochi giorni fa, la nuova Casa della Salute di Quarto e i nuovi ambulatori dell’ex ospedale S. Antonio, sono orgoglioso di questo ulteriore fondamentale tassello, che consentirà l’avvio della gara per l’affidamento dei lavori il prossimo anno, con la consegna nel 2022”.

“La tabella di marcia – dichiara Luigi Carlo Bottaro Direttore Generale Asl3 – che ci siamo prefissati l’anno scorso a luglio è pienamente rispettata, nonostante il Covid. Oggi infatti ci troviamo ad aggiungere un ulteriore elemento per la realizzazione dell’opera. Con il Piano di Progetto ci avviciniamo sempre di più alla meta. Il Piano esprime le caratteristiche del nuovo edificio e il modello organizzativo che lo popolerà. L’obiettivo è sempre uno, quello di essere vicini alle persone per soddisfare il bisogno di salute ma non solo. La Casa della Salute sarà anche un punto di condivisione per offrire al cittadino risposte complete e concrete. Questa casa fonda le sue radici in un contesto di condivisione, ne è un esempio l’accordo siglato a dicembre del 2019 che ha visto insieme Regione, Sindaci, Municipio e Organizzazioni sindacali per realizzare un’effettiva integrazione dei servizi sanitari e sociali”.

Il Piano di Progetto – che troverà il pieno completamento entro la fine del 2020 – si pone come elemento essenziale per l’indizione della gara prevista per i primi mesi del 2021 a cui seguirà l’inizio lavori nella primavera 2021 e relativa conclusione nel 2022. Il progetto costituisce uno dei primi esempi di applicazione del Project Management con strumentazioni per il rilievo in 3D con laser scanner e la progettazione dell’intervento in BIM (Building Information Modelling) vedi scheda di approfondimento in allegato. Il costo complessivo dell’intervento di realizzazione è di 6,5 milioni di euro, compresivi di progettazione e arredi.

Una volta ultimata, la nuova Casa della Salute sarà un punto di riferimento per gli utenti, su un territorio caratterizzato dalla compresenza di un’area cittadina e di un’area di vallata, garantendo un’offerta completa e integrata di servizi sociosanitari per tutta la popolazione del Distretto 10. Nella nuova struttura di via Pastorino 32 troveranno spazio, in aggiunta ai servizi sanitari e sociosanitari, anche quelli sociali, offrendo ai cittadini un punto unico di accesso e di continuità della presa in carico.

Per il progetto della nuova Casa della Salute Regione Liguria, Comune di Genova, Città Metropolitana e Asl3 hanno creato un tavolo operativo, coinvolgendo i Sindaci della Valpolcevera e della Valle Scrivia e individuando nell’Edificio ex Istituto Professionale Trucco di proprietà della Città Metropolitana la sede ottimale, anche dal punto di vista logistico, concessa in uso gratuito ad Asl per i prossimi 25 anni. L’intervento progettuale è firmato da Tecnicaer Engineering S.r.l. in RTP con Dodi Moss S.r.l.

Il progetto della nuova Casa della Salute della Valpolcevera è stato oggetto anche di un accordo siglato nel mese di dicembre 2019 con l’obiettivo di supportare il percorso di realizzazione dell’opera. Firmatari del protocollo – esempio pilota di condivisione e partecipazione tra istituzioni e parti sociali – l’Assessorato alla Sanità di Regione Liguria, Asl3, la Conferenza Sindaci Asl3 Distretto 10, il Municipio V – Valpolcevera del Comune di Genova e le organizzazioni sindacali confederali e di categoria dei pensionati CGIL, CISL e UIL.