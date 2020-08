Genova. Il Ligorna si scatena sul mercato, confermando l’intenzione di voler disputare un campionato di Eccellenza da protagonista.

La società genovese ha comunicato ufficialmente di aver raggiunto l’accordo con altri tre giocatori per la stagione sportiva 2020/2021.

Foto 3 di 5









Il primo è Daniele Puddu, terzino sinistro, classe 1990, che si addatta bene nel ruolo di difensore centrale, buon piede, dotato di una grandissima corsa e forza fisica. Nella sua carriera ha vestito le maglie di Pietra Ligure, Finale e Vado maturando una gran dose di esperienza che sarà molto importante per la causa biancoblù. Dopo un anno travagliato torna a mettersi in gioco più motivato che mai.

Il secondo è Simone Bottino, classe 1996, nelle ultime stagioni alla Goliardicapolis e al Pietra Ligure. Difensore centrale che fa della rapidità e del temperamento le sue doti migliori, Bottino andrà a rinforzare il pacchetto arretrato a disposizione di mister Monteforte.

Il terzo è Lorenzo Dotto. Centrocampista centrale, classe 1997, scuola Sampdoria, unisce una grande qualità tecnica ad un’ottima visione di gioco. In passato ha collezionato numerose presenze e reti in Serie D ed Eccellenza con le maglie di Sestri Levante, Lavagnese e Genova Calcio. Approda al Ligorna, dopo una stagione alla Goliardicapolis, con tanta voglia di far bene e di contribuire alla crescita della società.

In Promozione, altro importante tassello per l’Arenzano. Mister Alberto Corradi potrà disporre di Edoardo Massara, centrocampista classe 1997. Cresciuto nelle giovanili di Genoa ed Entella, è stato protagonista nelle ultime stagioni nel campionato di Eccellenza con la Genova Calcio.

Gianluca Righetti, centrocampista classe 2000, la scorsa stagione in prestito al Rivasamba in Eccellenza, passa dal Sestri Levante al Golfo Paradiso PRCA.

La Sammargheritese potrà contare su Andrea Bonelli, che arriva con la formula del prestito dal Casarza Ligure. Attaccante, classe 1996, in passato ha militato nella Cogornese.

In Seconda Categoria, il Moconesi Fontanabuona ha ufficializzato tre tesseramenti. Paolo Cipriani (attaccante, leva 1993, ex Entella, Carasco 08, Rupinaro Sport) ha firmato a titolo definitivo dopo il prestito dello scorso anno. Due i nuovi arrivi: il difensore Nicola Vargiu (difensore, leva 1986, ex Arenelle) ed il centrocampista Angelo Venezia (centrocampista, leva 1986, ex Arenelle).

La Santa Maria del Taro comunica l’avvenuto rinnovo per la terza stagione con l’attaccante Davide Nobile, classe 1985, che in passato, tra le altre, ha giocato con Arenelle e Leivese.

In Terza Categoria, il Priaruggia G.Mora ha trovato l’accordo con Giacomo Traverso, difensore centrale classe 1991. Cresciuto nel settore giovanile dell’Athletic Club, Traverso è stato un pilastro difensivo, tra le altre, di Isolani e Ravecca.