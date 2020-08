Genova. In Eccellenza, la Sestrese ha ufficializzato il tesseramento per la stagione sportiva 2020/2021 di Fabian Dorno.

Centrocampista classe 2000, Dorno torna alla Sestrese dopo essere cresciuto calcisticamente, da protagonista, nel settore giovanile verdestellato. Successivamente ha vestito le importanti maglie della Lavagnese, del Savona e nell’ultima stagione dell’Albenga in Eccellenza.

Foto 2 di 2



Giocatore di qualità, ha già esordito nell’amichevole di Vado di mercoledì e sarà a disposizione di mister Corrado Schiazza nel test di domani mattina, alle ore 10 al Piccardo, contro il Baiardo.

In Prima Categoria, ancora un innesto per il Casarza Ligure. Giocherà con la maglia granata Lorenzo Berti, centrocampista classe 1989, reduce dalla vittoria del campionato di Prima Categoria con il Follo San Martino. Classe 1989, in passato ha giocato con Barbarasco, Gorfigliano, Monsummano, Torrelaghese e Montignoso