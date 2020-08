Due rapine in poche ore ai danni di un anziano e di un supermercato: arrestato

Genova. Ha commesso due rapine in poche ore in centro storico: una ai danni di un supermercato, dove ha rubato un orologio di valore, l’altra ai danni di un anziano in via Lomellini.

Quando è stato fermato dai carabinieri della stazione della Maddalena, dell’orologio non c’era più traccia mentre il cellulare lo aveva ancora in tasca.

Protagonista un giovane algerino che ha provato a dichiararsi minorenne ma dai controlli è risultato aver più di 18 anni. Il giovane è stato arrestato insieme a un complice di 26 anni, anche lui di nazionalità algerina.