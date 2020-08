Domani via Nuova Crevari chiusa al traffico: modifiche alla linea Amt 96

Genova. Modifiche al percorso della linea 96 Amt sono in programma domani per quasi tutto il giorno.

Lo comunica la stessa azienda di trasporto pubblico locale.

La motivazione è dovuta alla chiusura al transito veicolare di via Nuova Crevari dalle 9 alle 17.

Per questo la linea 96 sarà limitata in via Nuova Crevari all’intersezione con via Gainotti dove effettuerà capolinea provvisorio.