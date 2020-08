Dodici scatti a 40 anni dalla riforma: in arrivo il calendario della polizia 2021

Da oggi e fino al 21 settembre, si potrà prenotare il Calendario 2021 della Polizia di Stato. Un calendario, come sempre, legato alla solidarietà.

Genova. Il calendario 2021 della polizia di Stato ha come tema conduttore la riforma avvenuta con la legge 121 della quale quest’anno ricorrono i 40 anni.

“Con le immagini scelte racconteremo il passaggio della nostra amministrazione, nel 1981, da Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza a Polizia di Stato: Forza di polizia democratica a ordinamento civile” si legge in una nota.

Dodici scatti, dodici temi accompagnati da altrettante parole emblematiche, rappresenteranno l’evoluzione della simbologia, dell’operatività e del concetto di prossimità che rappresenta la polizia oggi.

Il ricavato della vendita del calendario, oltre a sostenere il Progetto dell’Unicef quest’anno legato alla Pandemia, contribuirà al Piano di assistenza “Marco Valerio”, riservato ai figli dei dipendenti della Polizia di Stato, affetti da patologie croniche.

Per prenotare il calendario occorre fare un versamento sul conto corrente postale numero 745000, intestato a “Comitato Italiano per l’Unicef”. Sul bollettino dovrà essere indicata la causale Calendario della Polizia di Stato 2021 per il progetto Unicef “Emergenza Coronavirus”. Copia dell’attestazione di versamento dovrà poi essere presentata all’Ufficio Relazioni con il Pubblico della Questura.