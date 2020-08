Dimentica le valigie nell’area imbarchi dell’aeroporto Colombo: scatta l’allarme bomba

Genova. E’ partito, diretto in Ucraina, dimenticando le valigie. Così un uomo questo pomeriggio ha fatto scattare un allarme bomba all’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova.

Il passeggere incauto ha dimenticato due valigie nell’area imbarchi ed è partito facendo scattare le procedure antiterrorismo.

Sul posto sono intervenuti gli artificieri della polizia di frontiera che hanno fatto brillare le due valigie.

I passeggeri in partenza e gli accompagnatori sono stati avvisati e fatti rimanere all’esterno per precauzione. Il proprietario rischia una denuncia per procurato allarme.