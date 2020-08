Rapallo. Tre rilevanti novità di mercato sono state ufficializzate nella giornata odierna.

In Eccellenza, il Rapallo Rivarolese comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del giocatore Davide Moroni per la prossima stagione sportiva. Moroni, difensore classe 2002, è cresciuto nei settori giovanili di Nuova Oregina, Bogliasco, Goliardicapolis, Savona e Ligorna. Nella stagione appena trascorsa il giovane ha militato fuori regione, indossando la maglia del Pontedera nella categoria Berretti.

Foto 3 di 3





In Promozione, la Goliardicapolis ufficializza l’arrivo del bomber polceverasco Stefano Raiola. L’attacante, classe 1987, dalla personalità spiccata che abbina forza, potenza e fiuto del gol, dopo aver girovagato per la Liguria indosserà la maglia granata nel prossimo campionato. Nella sua carriera, a livello di prima squadra, ha vestito, tra le altre, le maglie di VirtuSestri, Pro Imperia, VirtusCulmvPolis, Quiliano, Sestrese, Rivarolese, Albenga, San Cipriano, Little Club G. Mora e, lo scorso anno, Celle Ligure.

Con la divisa del Real Fieschi giocherà Valentino Privino, centrocampista offensivo leva 1997. Cresciuto nel settore giovanile del Genoa, in carriera ha militato in Lavagnese, Rapallo, Sammargheritese e Ruentes.