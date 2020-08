Da Moneglia a Sestri Levante, una nuotata di 10 chilometri

Sestri Levante. Oggi, domenica 23 agosto, si è svolta la nuotata sotto costa di 10 chilometri da Moneglia a Sestri Levante, appuntamento organizzato dal NAL in collaborazione con gli Amici del Leudo, la Lega Navale Italiana Sestri Levante e gli Angeli del SUP Genova.

L’evento di a Sestri Levante conclude la due giorni di nuoto in acque libere in Liguria riservata agli atleti del NAL, associazione sportiva che specializza il nuotatore alle acque libere e promoziona il nuoto nei mari, laghi e fiumi. Ieri si era svolto a Porto Venere il workshop tematico teorico e pratico.

La nuotata è iniziata alle prime luci del giorno col trasferimento a Moneglia dei nuotatori e degli assistenti grazie al Leudo, per poi ritornare a nuoto lungo la costa passando per Punta Moneglia, Valle Grande, Punta Baffe, Fincantiefi, Riva Trigoso, Punta Manara e concludendo alla Spiaggia del Silenzio a Sestri Levante costeggiando tutta la baia. Gli atleti NAL che hanno partecipato alla nuotata sono stati Alessandro Pilati, Franco Muscarà, Maurizio Cavaliere, Paolo Drago, Silvia Nanni e Valentina Rambaldi.

“L’accoglienza è stata superlativa e i partner di questa nuotata hanno dimostrato la loro competenza sapendo mettere a proprio agio e in sicurezza i nuotatori. Il fondale e la ricchezza di questo tratto di mare regala emozioni forti e nuotare accanto alla costa è come vivere un’avventura. Non nascondo l’emozione e sono soddisfatto perché l’evento di oggi riconferma la collaborazione del NAL con le realtà di questo territorio, che ringrazio ancora per la passione che sanno trasmettere in ciò che fanno”, commenta Alessandro Pilati, presidente del NAL.

L’appuntamento a Sestri Levante candida la città dei due mari a possibile tappa ligure del Gran Fondo Italia 2021, che si aggiungerebbe alla già esistente nel Parco delle Cinque Terre.

Nella foto sopra: arrivo costeggiando la Baia del Silenzio

Scatto della nuotata in immersione

Verso l’arrivo a Sestri Levante

Il Leudo

Foto di gruppo con atleti NAL ed Angeli del SUP