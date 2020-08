Da lunedì il biglietto integrato Amt-Trenitalia si potrà acquistare dalla app per smartphone

Genova. Novità al via per la app di Amt: da lunedì 10 agosto sarà acquistabile anche il biglietto integrato bus più treno.

Il ticket da 1,60 €, che consente di viaggiare su tutti i mezzi Amt (esclusi Navebus e Volabus) e sulla rete urbana di Trenitalia (da Nervi a Voltri compresa Vesima e da Acquasanta a Pontedecimo), potrà essere acquistato dalla app di Amt tramite carta di credito, Google Pay, Apple Pay.

Grazie alla funzionalità recentemente introdotta, dallo smartphone si possono acquistare diversi titoli di viaggio utilizzando GooglePay (per il sistema Android), ApplePay (per il sistema iOS) e carta di credito, comprese le prepagate (Visa o Mastercard). Rimane in vigore la possibilità di acquisto del biglietto ordinario (non integrato) tramite sms.

Con l’applicazione si possono acquistare anche l’ordinario da 1.50 euro, il biglietto da una corsa per ascensori 0.90 euro, il giornaliero GenovaPass da 4.5 euro, il giornaliero 4 persone da 9 euro e il supplemento Drinbus da 1 euro.