Impresa da record per l’atleta torinese Davide Talarico che partendo da Genova in bicicletta è arrivato al rifugio Capanna Margherita sul Monte Rosa a quota 4.554 metri di altitudine. I numeri sono veramente importanti per questo non più giovanissimo, nè professionista atleta che ha completato i 240 chilometri del percorso in 13h44’, migliorando di ben 45’ il record precedente appartenente a Nico Valsesia, che lo stabilì due anni fa.

Dalle assolate sponde del Mar Ligure, attraverso l’Appennino, la pianura e poi le Alpi fino alle innevate cime del Monte Rosa, per 4.980 metri di dislivello totale. Talarico ha percorso i primi 222 km in sella alla sua bici per poi proseguire a piedi nei restanti 18 km di risalita del massiccio fino alla Capanna Margherita dove ha potuto festeggiare e riposare finalmente.