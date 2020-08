Cus Genova Volley: promosso in Serie B il regista Ariel Shmilli

Genova. Dopo l’annuncio dell’arrivo in biancorosso di Marco Cassone si svela anche il secondo nome che gestirà il sestetto biancorosso in regia: Ariel Shmilli completa il comparto palleggiatori per la stagione 2020/2021.

“Sono molto contento di poter far parte della prima squadra del Cus – commenta Ariel – e non vedo l’ora di rivedere i vecchi compagni e di conoscere quelli nuovi. Provo un certo senso di rammarico per la stagione appena trascorsa perché stava andando veramente bene ed eravamo sulla strada della promozione. Come primo anno in una squadra nuova non potevo chiedere altro. Doveva andare così ma in fondo sono anche un po’ contento perché ho avuto modo di dare tutto me stesso“.

Scelta interna quindi per il Cus Genova che punta sul giovane palleggiatore del Levante. Classe 1999, cresciuto pallavolisticamente nel Volley Uscio e successivamente nell’Admo Lavagna, Ariel arriva in casa Cus lo scorso anno riuscendo a ritagliarsi un posto da protagonista nel team di coach Mancini di Serie D.

“Sono impaziente di poter tornare in palestra – aggiunge -. Ringrazio la società per la fiducia che mi dimostra, permettendomi una nuova e importante esperienza che indubbiamente mi farà crescere, come atleta e come persona”.