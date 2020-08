Cus Genova Volley: in regia arriva Marco Cassone dalla Serie A3

Genova. Il Cus Genova Volley svela il primo nome della campagna acquisti per la stagione 2020/2021: in cabina di regia per i galletti arriva il giovanissimo palleggiatore Marco Cassone, classe 2001, proveniente dal Volley Parella Torino dove ha disputato la Serie A3.

“Sono carico per cominciare la stagione col Cus Genova, ho avuto subito una bella sensazione e sono sicuro che sarà un gruppo giovane e motivato – commenta Marco -. Non vedo l’ora di conoscere lo staff, compagni e tifosi e iniziare questa avventura”.

Nato in Val d’Aosta, dove muove i primi passi sottorete, arrivando a giocare titolare in Serie C con l’Olimpia Bruno Tex nel 2018 (stagione conclusasi alle finali playoff), il giovane regista approda successivamente nel Parella Torino dove raccoglie soddisfazioni in campo giovanile con un titolo regionale Under 18 (decimo posto alle finali nazionali) ed una promozione di categoria dalla Serie B.

“La scorsa stagione è stata, come per molti, interrotta sul più bello – aggiunge -. Abbiamo disputato il campionato di Serie A3 e si stavano iniziando a vedere i frutti del lavoro di squadra. Dopo questo brutto momento generale, abbiamo tutti voglia di tornare alla nostra passione più carichi e determinati che mai. Voglio ringraziare dunque tutte le società, gli allenatori e i compagni che in questi anni mi hanno fatto crescere e amare questo sport che mi ha dato tante emozioni. Sono sicuro che me ne darà altrettante la nuova avventura con il Cus Genova! Forza Cus!”.