Cus Genova Volley, da Foligno arriva Mattia Della Rosa

Genova. Altro innesto di livello per il Cus Genova Volley che ufficializza l’arrivo dello schiacciatore Mattia Della Rosa, classe 1999, proveniente dall’Inter Volley Foligno.

Nato a Viterbo cresce nelle giovanili del Tuscania, società con la quale assaggia anche la Serie A2 e la Junior League, Mattia arriva a Genova per il suo terzo anno consecutivo in Serie B.

“Ho esordito nella ‘pallavolo dei grandi’ in A2 a Tuscania, dove ho potuto osservare dall’interno un contesto di alto livello, mentre negli ultimi due anni ho affrontato due campionati di Serie B, prima a Civita Castellana e poi a Foligno, determinanti per consolidare tecnica e gioco – spiega Mattia -. Credo che la scelta del Cus sia per me azzeccata per cercare di continuare il mio processo di crescita, sia sul piano pallavolistico che umano”.

Ad attenderlo si delinea sempre di più un gruppo giovane, “che sono sicuro, sarà pronto a sudare anche più del dovuto in palestra durante la settimana e a dare il massimo in ogni partita – aggiunge Mattia -. La stagione appena trascorsa naturalmente ha lasciato un po’ di amaro in bocca, ma al tempo stesso, almeno personalmente, ha alimentato ancor di più la voglia di migliorare e di tornare a lavorare in palestra. Non vedo l’ora di raggiungere Genova per cominciare questo percorso insieme”.