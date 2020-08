Crollo Morandi, il consiglio dei ministri proroga di un altro anno lo stato di emergenza

Genova. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, ha deliberato la proroga, per ulteriori dodici mesi, dello stato di emergenza legato al crollo del Morandi.

Lo stato di emergenza era stato deliberato in conseguenza degli eventi che si sono verificati nella mattinata del 14 agosto 2018 nel territorio del comune di Genova a causa del crollo di un tratto del viadotto Polcevera sulla A10 e quindi ai conseguenti disagi. Lo si legge nella nota conclusiva della riunione di Governo.

In sostanza la proroga consente al commissario per l’emergenza, Giovanni Toti, di restare ancora in carica per terminare le pratiche ancora in atto.