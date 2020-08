Cozzani (Lista Toti) a Orlando: “Decrescita felice? Con voi Liguria bloccata e isolata”

Genova. “Ecco la barzelletta di oggi: ‘Toti è l’uomo della decrescita infelice’. A pronunciare queste parole Orlando, vicesegretario del Pd: eccole le ‘facce nuove’ arrivate a sostenere la candidatura di Sansa. Ma vi rendete conto da che pulpito arriva la predica? La sinistra non è solo senza vergogna, ma ha evidentemente perso il contatto con la realtà”. Così Matteo Cozzani, coordinatore della Lista Toti Presidente.

“Dopo averci lasciato una regione bloccata, isolata, vittima di decenni di politiche inconcludenti, ritardi cronici e incompiute, ora vorrebbero tornare al timone… alleandosi con chi? Con i grillini, quelli del no a tutto, quelli che hanno fatto della decrescita (per di più felice!) la loro bandiera. Ma non si ricordano come ci hanno consegnato la regione 5 anni fa, Orlando & friends?”, continua Cozzani.

“Mentre loro criticavano e studiavano alleanze strampalate per tenersi la poltrona, la giunta Toti ha trasformato la Liguria dei proclami nella Liguria delle promesse mantenute. E i liguri lo sanno bene! Chi di parole, chi di parola… voi chiacchierate, noi lasciamo parlare i fatti”, conclude il coordinatore della Lista Toti Presidente. (ANSA).