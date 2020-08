Coronavirus, visite specialistiche più che dimezzate per paura del contagio

Rimini. Visite specialistiche in alcuni casi più che dimezzate dopo la pandemia e ambulatori svuotati, anche quelli di pediatri e medici di base che registrano anche quest’estate livelli ben inferiori a quelli dello stesso periodo di un anno fa. I dati arrivano dal meeting di Rimini illustrati durante l’incontro ‘Tempo di ripartire e tornare a curarsi: la salute non può aspettare’, da Lucio Corsaro, direttore generale Medi-Pragma, società di ricerca e consulenza nel settore della sanità.

“Una delle conseguenze non ovvie della pandemia Covid – ha osservato – è stato lo svuotamento degli accessi ambulatoriali. Oculisti, dermatologi, pediatri, medici di medicina di generale, hanno registrato un calo forte degli accessi, con punte del -57% andrologiche e -50% ginecologiche”.

Secondo quanto rilevato, ha proseguito Corsaro, ancora, “anche le visite generiche quotidiane da medici di base e pediatri sono diminuite e non sono ritornate ai livelli dell’estate 2019.

Il 48% degli italiani nel periodo Covid ha preferito rinviare visite mediche non urgenti per paura del contagio e per rischi avvertiti nel recarsi in ospedale o ambulatorio mentre il 12% le ha rinviate per minori disponibilità economiche”