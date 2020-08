Coronavirus, Viale: “Sì al tampone obbligatorio per chi torna dall’estero, ma ci pensi lo Stato”

Genova. “Tamponi obbligatori per chi torna dall’estero? Sono assolutamente d’accordo, però deve farlo lo Stato“. L’assessore ligure alla sanità Sonia Viale non nasconde la propria preoccupazione a pochi minuti dall’uscita del bollettino quotidiano che evidenzia una nuova crescita dei contagi in Liguria, 11 nuovi positivi di cui 7 rientrati dalle vacanze.

Il presidente dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, anticipa tutti e annuncia un’ordinanza per imporre il tampone a chi arriva da Spagna, Malta e Grecia. I turisti dovranno segnalarsi immediatamente e, in caso di esito positivo, dovranno mettersi in quarantena. “Però non possiamo scoprire che uno è positivo quando è già in Liguria – osserva l’assessore Viale – e quindi non se ne deve fare carico la Regione. Come facciamo a sapere che una persona è tornata da Corfù? Dobbiamo chiedergli di autodenunciarsi all’ufficio prevenzione dell’Asl, ma nel frattempo avrà già incontrato i parenti e tutto il resto. Così non va bene”.

Niente “modello Emilia”, dunque: la richiesta è quella di prevedere un tampone obbligatorio nel momento del primo ingresso sul territorio nazionale, che si tratti di aeroporti, stazioni o terminal marittimi. Molti turisti residenti in Liguria, ad esempio, atterrano a Milano, Roma o Pisa. Ed è in quel momento, secondo Viale, che dovrebbe scattare il controllo: “Esistono i test rapidi allo sbarco, si possono allestire spazi appositi. L’articolo 117 della Costituzione parla chiaro, la sanità internazionale è competenza esclusiva dello Stato, non possiamo occuparcene noi”.

E in effetti l’esperienza di Msc Grandiosa, prima nave da crociera a salpare in Italia dopo il lockdown il 16 agosto da Genova, insegna che i tamponi “al volo” si possono fare. Anche se le procedure non sarebbero velocissime: per ottenere il risultato servono circa 40 minuti. Il governo comunque ci sta pensando. Test ancora più rapidi (si parla addirittura di 3 minuti) sono al vaglio del comitato tecnico-scientifico, ma il principale ostacolo è la scarsa attendibilità di questi strumenti, che restituiscono risultati corretti solo nel 60-70% dei casi.

Comunque non è escluso che anche la Liguria nelle prossime ore possa adottare un’ordinanza specifica. Anche perché al momento i vacanzieri di ritorno emergono quasi esclusivamente perché sintomatici, facendo supporre che in giro ci siano molti altri asintomatici contagiosi. “Ne parleremo col presidente – conclude Viale – vedremo i numeri, certamente oggi abbiamo giovani rientrati dall’estero positivi. Se questo è il trend, se non ci pensa lo Stato, come sempre rimedieremo noi. Tanto è da mesi che facciamo così. O arriva un segnale in breve tempo oppure dovremo agire”.