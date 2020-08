Coronavirus, sospetto contagio a bordo del Majestic in arrivo da Barcellona: i passeggeri sbarcano dopo oltre 5 ore

Genova. Problemi questa mattina per il traghetto Gnv Majestic in arrivo a Genova proveniente da Barcellona.

Il traghetto che doveva attraccare alle 7, è rimasto in rada per circa due ore prima dell’attracco a causa di un caso sospetto di Covid.

La nave è poi attraccata intorno alle 9, ma i passeggeri sono rimasti a bordo per oltre 5 ore dall’ora prevista per lo sbarco per ordine della capitaneria di porto. Un marittimo, potrebbe trattarsi di una donna ma il dettaglio non è stato confermato, è stato infatti portato in ospedale in codice verde per sintomi da Covid.

I passeggeri, in tutto 468 persone, sono stati assistiti dalla compagnia Gnv a bordo e “la situazione – hanno fatto sapere dalla compagnia – è rimasta tranquilla”. Il via libera della capitaneria è arrivato alle 12.30

Il traghetto dovrebbe ripartire alle 16. Al momento non ci sono notizie dell’esito del tampone sul marittimo

(articolo in aggiornamento)